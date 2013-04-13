На Херсонщине от отравления алкоголем умерли два человека

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, вчера, 12 апреля, в 15.30 в Белозерскую станцию скорой помощи поступило сообщение об отравлении двух человек неустановленным веществом.

По прибытию к месту вызова в село Велетенское было обнаружено тело погибшего 44-летнего мужчины и 39-летняя женщина в тяжелом состоянии. По дороге в больницу женщина умерла в машине скорой помощи.

Из объяснений свидетелей установлено, что погибшие накануне праздновали день рождения женщины. После того, как закончились алкогольные напитки, мужчина принес еще спиртного, после употребления которого обоим сразу стало плохо.

На месте происшествия работают оперативные группы УМВД, УГСЧС. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причина гибели устанавливается.