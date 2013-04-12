Декларации в ГПУ: полмиллиона зарплаты, Harley-Davidson и авто за $ 110 тысяч

Об этом сообщает газета Сегодня, которая располагает декларациями о доходах руководителей Генпрокуратуры.

Согласно декларации, доходы В.Пшонки за прошлый год выросли на 214 тысяч грн по сравнению с 2011-м (из них, по сравнению с 2011-м, - на 58 тыс. грн больше дивидендов).

Генпрокурор получил 488 тыс. грн зарплаты, то есть в среднем около 40 тыс. грн в месяц.

«Но в общегодовую сумму могут входить также и премии, и 13-я зарплата, - пояснили в Генпрокуратуре. - Что касается транспорта, то его у Виктора Павловича не появилось (но гараж имеется). Каждый год он декларирует 10 гектаров земли - это паи, которые ему достались в наследство от родителей, сдача их в аренду приносит ему чуть больше 5 тыс. грн».

Кроме того, в 2012 году В.Пшонка получил авторское вознаграждение, чуть больше 116 тыс. грн. «Генеральный прокурор вошел в состав редколлегии Комментария нового УПК», - пояснили изданию в ГПУ.

Семья генпрокурора (в декларации указана жена) за год получила 730 тыс. грн дохода, из которых 516 тыс. грн - зарплата, почти 8 тыс. грн - материальная помощь, а также проценты и иные виды доходов.

Банковских вкладов у генпрокурора на 71 тыс. грн меньше, чем у его первого заместителя.

За год Р.Кузьмин заработал всего на 10 тыс. грн меньше, чем генпрокурор.

Также он владеет мотоциклом Harley-Davidson Fat Boy (рыночная цена - около 20 тыс долларов). Как сообщили газете в окружении Р.Кузьмина, мотоцикл - одно из его многочисленных увлечений, на нем он любит «отвести душу» на досуге.

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Доходов у Р.Кузьмина, согласно декларации, почти на 400 тыс. грн меньше, чем в 2011 году, когда он получил часть прибыли от продажи недвижимости.

Семья Р.Кузьмина за прошлый год заработала 5,5 млн грн.

В своей декларации Р.Кузьмин уточнил, что эти деньги получены от продажи недвижимости и прочего имущества. Также он отметил, что у семьи есть автомобиль Land Rover Range Rover 2011 года выпуска (стоит около 110 тыс. долларов).

Заместитель генпрокурора Лилия Фролова в своей декларации сообщила, что доходы она владеет автомобилем Daewoo Lanos 2008 года выпуска (стоит меньше 10 тыс. долларов).

За год Л.Фролова заработала почти 230 тыс. грн, то есть в среднем около 18 тыс. грн в месяц.

Ее семья (муж и сын) заработали почти в двое больше - 412 тыс. 339 грн, часть прибыли принесла сдача недвижимости в аренду.

Несмотря на то, что у семьи больше 500 тыс. грн на счетах в банках, Л.Фролова сообщила, что брала и погашала кредит - чуть менее 9 тыс. грн, отмечает издание.