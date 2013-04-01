Левочкин задекларировал $1,5 миллиона доходов и Harley Davidson

Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин в 2012 году заработал 11 миллионов 979 тысяч 402 гривны (1,5 миллиона долларов), из которых зарплата составила всего 311 тысяч 604 гривны (около 39 тысяч долларов). Такие данные содержатся в его декларации о доходах, размещенной на президентском сайте.

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Основную долю доходов Левочкин получил в виде дивидендов - 10 миллионов 403 тысячи 798 гривен (1,3 миллиона долларов). Кроме того, доход в 1 миллион 264 тысячи гривен (158 тысяч долларов) он получил от отчуждения имущества, сообщает РИА Новости.

Из имущества Левочкин владеет квартирой общей площадью 205,5 квадратных метра. У него также есть автомобиль Mercedes Benz S600 5513, 2010 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson 1690, 2011 года выпуска. Левочкин имеет на банковских счетах на Украине 3 миллиона 144 тысячи 96 гривен (394 тысячи долларов).

Он также владеет ценными бумагами на сумму 119 миллионов 974 тысячи 923 гривны (14,99 миллиона долларов), практически все - за границей. При этом акции на сумму 119 миллионов 895 тысяч гривен (14,98 миллиона долларов) - также за границей - он приобрел в отчетном году.