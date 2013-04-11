Общественные организации просят отменить «неконституционный закон о референдуме»

Коалиция общественных организаций «За честный референдум» призывает членов Конституционной ассамблеи обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене закона «О всеукраинском референдуме» или законопроект о внесении изменений в него.

Об этом сказано в переданном УНИАН обращении Коалиции общественных организаций «За честный референдум» относительно неконституционности порядка изменения Конституции Украины, установленного законом «О всеукраинском референдуме».

В обращении напоминаются, что 6 ноября 2012 г. Верховная Рада законом «О всеукраинском референдуме» установила порядок принятия новой Конституции Украины и порядок внесения изменений в Конституцию, который «не отвечает конституционным положениям».

Так, законом установлены не предусмотренные действующей Конституцией процедуры: принятие новой Конституции Украины; изменение действующей редакции Основного Закона, в частности, путем отмены, признание утратившим действие, или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины; принятие новой редакции Конституции, внесение изменений в Конституцию Украины.

«Установление в обычном законе порядка принятия новой Конституции Украины, что не предусмотрено Конституцией, и неконституционного порядка изменения Конституции Украины, противоречит основополагающим конституционным принципам верховенства права, наивысшей юридической силы Конституции Украины и нивелирует саму политико-правовую идеологию Основного Закона государства, что является смысловым стержнем теории и практики конституционализма», - отмечается в обращении.

В нем также говорится, что, исходя из принципов верховенства права и наивысшей юридической силы Конституции Украины, ВР не уполномочена устанавливать на уровне закона процедуры принятия новой Конституции и одобрения ее новой редакции или внесения изменений путем отмены, признания утратившими действие, или признание недействительными законов о внесении изменений в Конституцию Украины (статье 85 и 92 Конституции Украины).

Авторы обращения призывают Конституционную ассамблею подтвердить свою позицию относительно порядка проведения конституционной реформы лишь в соответствии с разделом XIII Конституции Украины.

Также они призывают обратиться к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение ВР законопроект об отмене закона «О всеукраинском референдуме» №5475-VI от 6.11.2012 года или о внесении изменений в него с целью приведения порядка изменения Конституции в соответствие с разделом XIII Конституцией Украины.

Кроме того, они призывают остановить работу над подготовкой Концепции конституционной реформы до решения вопроса о приведении законодательства о процедуре изменения Конституции Украины в соответствие с действующей Конституцией Украины путем отмены закона «О всеукраинском референдуме», внесения в него соответствующих изменений или принятия соответствующего решения Конституционным Судом Украины.