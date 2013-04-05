Ефремов говорит, что варианты с референдумом обсуждаются

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов констатирует, что варианты референдума о внесении изменений в Конституцию существуют, но никакие решения еще не принимались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу информации о возможном проведении референдума для введения двухпалатного парламента и сокращения депутатского корпуса.

А.Ефремов отметил, что среди депутатов идут разговоры о том, что если “такое безобразие будет продолжаться дальше, то из этого нужно искать какой-то выход”.

“Понятно, что этот состав Верховной Рады никакого выхода не найдет, пока не договорится. Единственным законным инструментом в этом вопросе является референдум”, - сказал А.Ефремов.

Соответственно, отметил он, есть определенная процедура запуска референдума и, в соответствии с законом о референдуме, “то, что скажет население, то и должно быть имплементировано в качестве закона, и Президент должен это сделать”.

“Поэтому варианты такие есть, но, насколько я знаю, пока еще никаких решений по этому вопросу никто не принимал”, - сказал он.