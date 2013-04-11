Свободовца, который сжег флаг ПР, посадили в СИЗО на 5 суток

Хмельницкий горрайонный суд сегодня принял решение об аресте свободовца, помощника-консультанта народного депутата Украины от ВО "Свобода" И.Сабия Виктора Бурлыка, который сжег флаг Партии регионов в Хмельницком возле памятника Тараса Шевченко 9 марта этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил нардеп И.Сабий.

"Бурлыка посадили в Хмельницкий СИЗО на пять суток. Суд применил статью "злостное хулиганство", - прокомментировал политик.

Он отметил, что двое других свободовцев - Дмитрий Бакалец и Максим Мужичук – привлечены к административной ответственности, соответственно оплатив, 81 грн и 51 грн.

В областной организации Партии регионов довольны судебным решением.

"Мы удовлетворены тем, что правонарушитель должен быть наказан. Какое там взыскание (больше или меньше), меня это не очень волнует. Решение принимал суд. Я считаю, что любой правонарушитель должен отвечать за свои незаконные действия", - прокомментировал УНИАН заместитель председателя облорганизации ПР Михаил Войтюк.

Как сообщал УНИАН, 9 марта этого года в Хмельницком возле памятника Тарасу Шевченко активисты областной организации ВО "Свобода" сожгли флаг Партии регионов в знак протеста против политики действующей власти.

Акт сожжения флага провели перед официальными мероприятиями власти.

И.Сабий заметил, что несколько правоохранителей пытались помешать его оппозиционной силе сжечь флаг Партии регионов.

"Своей акцией мы пытались продемонстрировать отношение украинцев к власти Партии регионов", - отметил свободовец.

Позже Хмельницкая городская организация Партии регионов направила обращение в городской отдел милиции с просьбой привлечь к уголовной ответственности (по части 2 ст. 296 УК) активистов ВО "Свобода", которые сожгли флаг регионалов.