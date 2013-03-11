Регионалы просят наказать свободовцев, которые сожгли флаг ПР в Хмельницком

Хмельницкая городская организация Партии регионов обратилась в горотдел милиции с просьбой привлечь к уголовной ответственности (по части 2 ст. 296 УКУ) активистов ВО “Свобода”, которые сожгли флаг «регионалов» 9 марта перед памятником Тарасу Шевченко в Хмельницком.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя облорганизации ПР Михаил Войтюк, это заявление они направили в милицию 9 марта.

Он отметил, что такими действиями «свободовцы» продемонстрировали нетерпимость и нетолерантность к другой политической силе и ее сторонникам, нарушали общественный порядок и уничтожили официальную символику партии власти, “зацепив интересы членов Партии регионов”.

“В таком русле соревнования между политическими оппонентами не могут происходить. Потому что это вызывает нагнетание психоза. Это силовой метод, который не делает чести “Свободе”, - объяснил М.Войтюк.

В свою очередь, в пресс-службе Хмельницкой организации ВО «Свобода» сообщили УНИАН, что после сожжения флага ПР в Хмельницком начались политические репрессии против «Свободы»

В частности, как сообщили в пресс-службе, вечером 10 марта в жилье помощника-консультанта народного депутата Украины Дмитрия Бакальца пришли двое работников милиции для вызова на допрос по поводу участия в акции ко дню рождения Тараса Шевченко. При этом милиционеры всеми силами пытались оказывать психологическое давление на «свободовца» и членов его семьи. «Свобода» расценивает это как попытку Партии регионов использовать милицию как инструмент расправы с политическими оппонентами в Хмельницкой области.

В “Свободе” подчеркивают, что извещение о допросе было доставлено с нарушением действующего законодательства. Так, документ вручен в 18:30 10 марта. В нем отмечается, что Д.Бакалец должен явиться в отдел милиции к 9:00 11 марта, что прямо противоречит ч. 8 ст. 135 УПК Украины, в которой отмечено: «Лицо должно получить повестку о вызове или быть поставлено в известность о нем другим путем не позже, чем за три дня до дня, когда оно обязано прибыть по вызову».

Тем самым Д.Бакалец был лишен возможности обеспечить защиту и не смог обратиться за правовой помощью к адвокатам и подготовиться к следственному действию.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Хмельницком возле памятника Тарасу Шевченко активисты областной организации ВО “Свобода” сожгли флаг Партии регионов в знак протеста против политики действующей власти.

Народный депутат от ВО Свобода”, и руководитель облорганизации партии Игорь Сабий уточнил, что акт сожжения провели перед официальными мероприятиями власти по чествованию памяти Т.Шевченко.

“Своей акцией мы пытались продемонстрировать отношение украинцев к власти Партии регионов”, - отметил И.Сабий.