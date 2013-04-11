В Тернополе семь улиц второй день сидят без воды из-за бигборда

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Тернопольводоканал», вызвано это аварией на канализационном коллекторе, что на пр. Злуки. На улицах, для которых ограничили водоснабжение, кроме жилых домов, расположены городская больница №2, областная детская больница и онкодиспансер.

«Эту аварийную ситуацию невозможно ликвидировать без прекращения поступления стоков, поэтому мы вынуждены были прекратить водоснабжение. Ликвидацию повреждения осложняет биг-борд, установленный с нарушением охранной зоны на нашем канализационном коллекторе. Вместо того чтобы еще вчера начать раскапывать коллектор, который размещен на глубине более 6 м, мы вчерашний день потратили на демонтаж биг-борда», – отметила начальник отдела водопроводно-канализационных сетей КП «Тернопольводоканал» Анна Загородная.

По ее данным, возобновить водоснабжение на этих семи улицах планируют в пятницу, 12 апреля.