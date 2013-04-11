Польша окончательно отказалась от идеи получать нефть через Украину

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк.

Он назвал "нулевыми" шансы на создание евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода, назвав главной причиной отсутствие достаточных объемов нефти для рентабельной работы этого проекта.

"Нет для него нефти, и в ближайшие 5-10 лет не будет",- сказал собеседник агентства.

А.Щесняк заметил, что еще в 2003 году было понятно, что ЕАНТК не будет реализован после того, как принято решение о строительстве нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан", который был введен в эксплуатацию в 2006 году.

Он заметил, что этот трубопровод, который, как и ЕАНТК, предназначен для поставок каспийской нефти в Европу, не используется на полную мощность из-за недостаточного количества нефти.

Эксперт назвал проект соединения "Одесса-Броды" с польской нефтетранспортной системой "трупом в шкафу", который время от времени достают в политических целях.

"Если посмотреть на стратегические направления энергетической безопасности Польши, то действительно, власти сделали ставку на поставки с моря, а не с южного востока", - сказал он, комментируя подписанный на этой неделе контракт на строительство нефтетерминала в Гданьске.

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Как сообщал УНИАН, 8 апреля польская государственная нефтетранспортная компания PERN Przyjazn S.A. подписала контракт на строительство первой очереди нефтяного терминала на Балтийском море в Гданьске стоимостью около 130 млн долл.

Весь проект, в рамках которого планируется построить резервуары для хранения нефти, нефте- и химпродуктов мощностью 700 тыс. кубометров, должен быть готов к 2018 году и обойдется около 260 млн долл.

Глава PERN Марчин Москалевич сказал УНИАН, что нефтетерминал и ЕАНТК могут взаимодополнять друг друга, назвав среди необходимых условий для реализации этого проекта гарантии поставок по трубопроводу - по крайней мере - 10 млн тонн нефти.

Справка УНИАН. Польские НПЗ, которые ежегодно перерабатывают около 26-27 млн тонн нефти, львиную долю покупают у российских компаний, которые поставляют ее через северную ветку трубопровода "Дружба", проходящую через Беларусь и Польшу в Германию. Мощности польской нефтетранспортной системы в зависимости от участка позволяют ежегодно прокачивать от 27 до 50 млн тонн нефти, а построенный на Балтийском море нефтепорт - 37 млн тонн.

Идея ЕАНТК возникла еще в начале 1990-х, но построенный в 2001 году "Одесса-Броды", проектной мощностью 14,5 млн тонн, до сих пор ни разу не удалось использовать для поставок каспийской нефти в Европу.