Польша не спешит получать каспийскую нефть

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал генеральный директор международной компании "Сарматия", которая является оператором ЕАНТК, Сергей Скрипка.

Он сообщил, что Украина создала с Польшей специальную группу, которая занималась подготовкой проекта данного документа еще в 2011 году, а окончательный текст должен был быть согласован к концу прошлого года.

"К сожалению, видим, что польская сторона по непонятным для нас причинам взяла тайм-аут, и уже полгода дела не движутся дальше", - сказал С.Скрипка.

Собеседник агентства заметил, что Министерство экономики Польши не объяснило причин задержки в этом деле, из-за которой стороны не могут перейти к многосторонним переговорам, не только "Сарматии", но и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

«Каждый месяц промедления с принятием этого решения увеличивает риск того, что компания не успеет построить трубопровод к концу 2015 года», - сказал гендиректор «Сарматии».

При этом С.Скрипка отметил необходимость подписания международного договора, который давал бы гарантии инвесторам этого проекта, заметив, что аналогичный документ был подписан, например, для реализации проекта "Баку-Тбилиси-Джейхан" или "Набукко".

Собеседник агентства не уточнил крайний срок, до которого нужно подписать договор, чтобы успеть реализовать проект к 2016 году.

"Многое зависит, к сожалению, уже не от нас, а в первую очередь от того, будет ли принято политическое решение о реализации проекта и подписан договор о его поддержке", - сказал он.

Представители Министерства экономики Польши не смогли сразу прокомментировать УНИАН задержку с подписанием договора.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономики Польши, проект ЕАНТК потеряет зарезервированное для "Сарматии" финансирование Евросоюза в размере около 120 млн евро, если он не будет реализован к 2016 году.

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Критики проекта ЕАНТК неоднократно заявляли о его экономической необоснованности и политической нецелесообразности, а также мизерных шансах найти необходимые средства на его реализацию.

Сторонники проекта считают причиной того, что он до сих пор не реализован, активное лоббирование против него Российской Федерации, которая стремится не допустить на рынок Европы конкурентную нефть из Каспийского региона.

Представители польской власти не раз заявляли о том, что не планируют тратить на этот проект бюджетные средства, а готовы способствовать его реализации за средства частных инвесторов.

Ряд экспертов считают, что Польше на самом деле не интересен проект ЕАНТК для диверсификации поставок нефти в страну, поскольку у нее есть нефтепорт в Гданьске, через который страна всегда сможет получить нефть из других источников, если поставки заблокирует ее нынешний главный поставщик – Россия.