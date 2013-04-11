Беларусь - первая по пересадке органов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель республиканского центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

«В 2012 году в Беларуси было выполнено 29 операций по трансплантации органов на один миллион населения, в России – только девять. Всего в 2012 году было выполнено 274 операции по трансплантации органов», - отметил О.Руммо.

По его словам, еще в 2005 году по количеству операций по пересадке органов Беларусь занимала в СНГ предпоследнее место, опережая только Молдову.

«Белорусские пациенты бомбардировали зарубежные центры. Это была точка невозврата. С тех пор мы движемся вперед», - подчеркнул О.Руммо.

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Справка УНИАН. С начала 2013 года в Беларуси выполнены 122 операции по пересадке органов, в том числе 87 – почек, 21 – печени, 11 – сердца, три – поджелудочной железы. Себестоимость операции по пересадке почки составляет от 8 до 10 тысяч долларов, печени – 15 тысяч, сердца – около 17 тысяч долларов. Лист ожидания на операцию - около двух лет.