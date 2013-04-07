В Тернополе Потапа забросали яйцами
В Тернополе Потапа за исполнение песен на русском языке на вчерашнем концерте закидали яйцами.
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации ВО “Тризуб” Василий Лабайчук, таким способом члены организации выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» исполнителя.
В целом, по данным В.Лабайчука, яйца в артистов бросали около 20 «тризубовцев».
«Мы, украинцы считаем язык механизмом передачи из поколения в поколение национальной идентичности. Никогда не возражали против существования русского и других языков. Именно поэтому и не выступаем против российских исполнителей, которые поют на родном для себя языке. Однако мы всегда будем противостоять тем, кто забыл чьих они родителей дети и из-за своей слабости пропагандируют чужие ценности, принижая собственные. В Тернополе до сих пор действует правило: «На украинской сцене украинские артисты поют по-украински или не поют вообще!» - у нас его никто не отменял», – заявил В.Лабайчук.
Он также выразил убеждение, что посещение тернополянами подобных концертов является позором для украинской песни, языка и культуры и «дает возможность зарабатывать не тем, кто несет украинские ценности, а тем кто их нивелирует».
После того как активисты «Тризуба» стали бросать в артистов яйца, часть «тризубовцев», по словам В. Лабайчука, задержала милиция.
В свою очередь в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области сообщили, что милиционеры задержали 6 хулиганов, которые намеревались помешать концерту известных артистов.
«Вечером 6 апреля в городе Тернополе во дворце культуры «Березиль» проходили гастроли двух известных исполнителей. Через полчаса после начала концертной программы несколько зрителей совершили хулиганские действия, забросав сцену яйцами. В ход событий вмешались работники частной охраны, которые и обратились за помощью к работникам милиции», - отметили в УМВД.
По факту препятствования проведению концертной программы милиция проводит проверку. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины.
Концертная программа после некоторого перерыва была продолжена, сообщили в милиции.