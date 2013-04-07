В Тернополе Потапа забросали яйцами

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации ВО “Тризуб” Василий Лабайчук, таким способом члены организации выразили свой протест против «вульгарных и антикультурных песен» исполнителя.

В целом, по данным В.Лабайчука, яйца в артистов бросали около 20 «тризубовцев».

«Мы, украинцы считаем язык механизмом передачи из поколения в поколение национальной идентичности. Никогда не возражали против существования русского и других языков. Именно поэтому и не выступаем против российских исполнителей, которые поют на родном для себя языке. Однако мы всегда будем противостоять тем, кто забыл чьих они родителей дети и из-за своей слабости пропагандируют чужие ценности, принижая собственные. В Тернополе до сих пор действует правило: «На украинской сцене украинские артисты поют по-украински или не поют вообще!» - у нас его никто не отменял», – заявил В.Лабайчук.

Он также выразил убеждение, что посещение тернополянами подобных концертов является позором для украинской песни, языка и культуры и «дает возможность зарабатывать не тем, кто несет украинские ценности, а тем кто их нивелирует».

После того как активисты «Тризуба» стали бросать в артистов яйца, часть «тризубовцев», по словам В. Лабайчука, задержала милиция.

В свою очередь в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Тернопольской области сообщили, что милиционеры задержали 6 хулиганов, которые намеревались помешать концерту известных артистов.

«Вечером 6 апреля в городе Тернополе во дворце культуры «Березиль» проходили гастроли двух известных исполнителей. Через полчаса после начала концертной программы несколько зрителей совершили хулиганские действия, забросав сцену яйцами. В ход событий вмешались работники частной охраны, которые и обратились за помощью к работникам милиции», - отметили в УМВД.

По факту препятствования проведению концертной программы милиция проводит проверку. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины.

Концертная программа после некоторого перерыва была продолжена, сообщили в милиции.