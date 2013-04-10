Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2014 году на 3%

Об этом говорится в проекте постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против показателя 2011 года составил 0,2%.

Кабмин также прогнозирует, что номинальный ВВП в 2014 году составит 1,6 трлн грн, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,3%, а индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 8,6%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда - 7,1-7,4%.

«Нестабильность на мировых финансовых и товарных рынках будет приводить к возникновению объективных ситуативных колебаний цен, включая цены на энергоносители, с целью обеспечения безубыточности работы отдельных отраслей экономики. Это может привести к временному колебанию индекса потребительских цен, который до конца 2014 года составит 8,3%», - говорится в проекте бюджетной резолюции.

В документе также сказано, что при расчете бюджетных показателей использовалось допущение Национального банка о показателе обменного курса гривни к доллару в среднем по году и на конец года. При этом расчетный курс в резолюции не приводится.

«Определенные макропоказатели могут быть уточнены после публикации отчетной статистической информации по 2012 году, оперативных данных текущего состояния социально-экономического развития в 2013 году, а также на основе решений Кабинета министров о прогнозе макропоказателей на 2014 год при подготовке проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказано в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн), но отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.

Эксперты ВБ прогнозируют дальнейшее увеличение дефицита счета текущих операций Украины, который, по их оценкам, в 2013 году составит 7,4% ВВП (прежний прогноз — 5,3%), в 2014 году - 6,8% (5,5%).

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, оценивая результаты работы украинской экономики в 2012 году, отметил, что снижение спроса на украинский экспорт, а также «задержки в экономической политике» стали причинами того, что Украина вошла в рецессию во второй половине 2012 года. По его мнению, украинская экономика будет оставаться уязвимой для внешних рисков и в текущем году. При этом продолжение реализации структурных реформ должно оказать положительное влияние на восстановление темпов роста экономики страны.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.