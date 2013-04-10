В Минрегионе рассказали, когда отключат батареи

По словам руководителя Минрегиона Геннадия Темника, во многих городах южных областей Украины и Крыма в связи с благоприятными погодными условиями местные советы приняли решение о завершении отопительного периода. Также, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается потепление в большинстве регионов Украины.

Г.Темник отметил, что Минрегион проведет тщательный анализ нынешнего отопительного периода и на его основе сформирует план подготовки к новому отопительному периоду с указанием четких мер, реализация которых позволит обеспечить готовность к любым ситуациям.

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова предупреждала о существенном похолодании в середине апреля и высказала мнение о необходимости продления отопительного сезона.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, продлевать отопительный сезон в Киеве не придется, так как к середине апреля в городе и области установится достаточно высокая температура воздуха.