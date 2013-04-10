В Киеве инспектор ГАИ нахамил и ударил водителя (видео)

После этого он начал светить фонариком в лицо водителю и категорически отказался предъявлять свое служебное удостоверение.

По теме: В Донецке нахального гаишника посадили на 3 года

Автомобилист отмахнул фонарь рукой из-за чего инспектор ГАИ ударил его по лицу. При этом работник ГАИ выругался, сообщает Росбалт.

Автор видео заверил, что намерен подать жалобу на сотрудника ГАИ.