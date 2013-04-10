В Киеве инспектор ГАИ нахамил и ударил водителя (видео)
10:15, 10 апреля 2013Общество
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В Киеве работник Госавтоинспекции ударил водителя. На видеозаписи, попавшей в интернет, хорошо видно, как инспектор ГАИ подошел к автомобилисту и без пояснения причины остановки потребовал предъявить документы.
После этого он начал светить фонариком в лицо водителю и категорически отказался предъявлять свое служебное удостоверение.
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Автомобилист отмахнул фонарь рукой из-за чего инспектор ГАИ ударил его по лицу. При этом работник ГАИ выругался, сообщает Росбалт.
Автор видео заверил, что намерен подать жалобу на сотрудника ГАИ.
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