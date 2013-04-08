В Донецке нахального гаишника посадили на 3 года

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, апелляционным судом 4 апреля 2013 г. бывший работник Госавтоинспекции был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что 9 апреля 2011 года в Харцызске работник ГАИ остановил автомобиль, якобы за нарушение правил дорожного движения. Водитель не согласился с претензиями сотрудника Госавтоинспекции, после чего между ними возник конфликт. В ходе выяснения отношений работник ГАИ угрожал водителю физической расправой, ругался нецензурной бранью, и отобрал у хозяина машины мобильный телефон.

По этому факту прокуратура Харцызска возбудила уголовное дело в отношении госавтоинспектора за превышение полномочий. Работник ГАИ был уволен из органов.

Однако, через полтора месяца, уже бывший сотрудник Госавтоинспекции, находясь в статусе обвиняемого и будучи на подписке о невыезде, совершает новые преступления. Пребывая в одном из досуговых заведений, экс-работник ГАИ совершил хулиганские действия - в состоянии алкогольного опьянения он нарушал общественный порядок и угрожал персоналу. Спустя месяц бывший сотрудник правоохранительных органов вновь устроил дебош в развлекательном заведении.

По окончанию следствия, уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд, где были объединены в одно производство.

За превышение полномочий и хулиганство Харцызский суд первой инстанции 25 июня 2012 года назначил бывшему инспектору ГАИ наказание в виде трех лет лишения свободы.

Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменения приговор Харцызского городского суда.