Польская компания нашла газ на своей глубочайшей скважине в Украине
00:03, 10 апреля 2013Общество
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Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) нашла достаточные запасы газа для его коммерческой добычи на своей глубочайшей скважине в Украине "Макеевская 16", бурение которой компания начала в августе прошлого года.
Об этом KOV сообщила в отчете на Варшавской фондовой бирже.
Согласно сообщению, результаты тестов на скважине, которые начались в марте текущего года, показали дебет более 120 тыс. кубометров газа в сутки.
KOV намерена подключить скважину к коммерческой добыче во втором квартале текущего года.
Как сообщал УНИАН, Kulczyk Oil Ventures, которая работает в Украине через принадлежащую ей компанию "Куб-газ", завершила бурение скважины "Макеевская-16" глубиной 4,3 км в декабре прошлого года
В 2012 году компания увеличила добычу в Украине в 1,5 раза - до 451 тыс. кубометров в сутки (из расчета 70% доли в "Куб-газе").
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