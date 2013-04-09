Женщина покончила с собой, потеряв ребенка через суд

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью городского управления МВД Кривого Рога, 40-летнюю женщину 7 апреля нашел повешенной на электрическом шнуре в помещении летней кухни домовладения ее нынешний гражданский муж.

По его показаниям, после развода с мужем женщина была в угнетенном состоянии, которое еще больше усугубилось, когда бывший муж через суд забрал у нее их общего ребенка.

Женщина стала злоупотреблять спиртными напитками, нигде не работала, также неоднократно выражала свое нежелание жить.