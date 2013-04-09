Беглого заключенного с пистолетом и ножом поймали на вокзале

На Одесской железной дороге задержан беглый заключенный, вооруженный пистолетом и ножом. Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге.

По данным пресс-службы, работники УМВД на ОЖД на вокзале станции Долинская задержали 32-летнего мужчину, который совершил побег из мест лишения свободы.

«Получив ориентировки о розыске Новобужским исправительным центром Николаевской области, преступника, приговоренного к 15 годам лишения свободы по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» и ч.3 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» УК Украины, работники линейного отделения на станции Знаменка осуществляли проверку подозрительных лиц», - сообщили в пресс-службе.

Когда из Кривого Рога прибыл электропоезд, на перроне станции Долинская внимание милиционеров привлек гражданин, который пытался избежать с ними встречи. В дежурной части милиции, в присутствии понятых, у него изъяли пневматический пистолет марки «М84 CAL 177» 4,5 мм в заряженном состоянии и металлический предмет, похожий на холодное оружие. Установлено, что именно этот человек находился в розыске за побег из мест лишения свободы.

По данному факту следственным отделением линейного отдела на ст.Знаменка начато уголовное производство по ч.2 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.

Изъятое оружие направлено на экспертное исследование. Злоумышленник передан конвою для возвращения беглеца к месту отбывания наказания. Устанавливается причастность задержанного к другим правонарушениям. Продолжается следствие.