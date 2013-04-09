В Египте освобождено из-под ареста судно с украинцами на борту

Как сообщили УНИАН в Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, сегодня после завершения переговоров между представителями компании Trident и компетентными органами Египта судно освободили.

По словам капитана, судно простоит в порту г. Сафага еще ориентировочно два дня для проведения технических работ.

Дело остается на контроле Посольства Украины в Египте.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля член экипажа судна – гражданин Украины сообщил агентству, что 2 апреля в проливе Тиран судно Comr бортовой номер 7735109, шедшее из Суэта в Атаби, было задержано египетскими военными и доставлено на военную базу в районе порта Сафага. На борту судна 10 членов экипажа: 6 украинцев, 2 американца, 1 грек и 1 гражданин РФ – капитан.

Согласно данным местных компетентных органов, причиной задержания судна стало неоднократное нарушение им территориальных вод Египта.