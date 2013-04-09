Херсонский УБОП задержал преступника, которого 6 лет искали спецслужбы

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Херсонской области задержали участника преступной группы, который находился в межгосударственном розыске.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в Херсонской области, 37-летний уроженец г. Орел Российской Федерации, который был участником организованной преступной группы, находился в межгосударственном розыске на протяжении шести лет.

Злоумышленники совершали тяжкие преступления на территории России. Так, в Орле они похитили местного жителя для получения за него выкупа. Пострадавшего вывезли на автомобиле в лесопосадку и убили, нанеся многочисленные удары ножом. Чтобы скрыть следы преступления, труп закопали.

С тех пор злоумышленник скрылся с территории Российской Федерации и никто не знал о его местонахождении. Опасного рецидивиста разыскивали спецслужбы многих стран.

В феврале текущего года работникам УБОП Херсонской области стало известно, что злоумышленник скрывается в Херсоне. Над составлением и реализацией плана по слежению за мужчиной и его задержанию работали около 20 опытных оперативников УБОПа. Милиционеры установили, что в городе мужчина жил у своей сожительницы. Он использовал поддельный паспорт, нигде не работал, старался не выходить из квартиры и существовал за счет женщины.

Операция по его задержанию состоялась несколько дней назад возле Херсонского автовокзала. В ней были задействованы сотрудники отдела быстрого реагирования «Сокол».

Сейчас злоумышленник помещен под стражу на срок до 40 дней. За это время должен решиться вопрос о его экстрадиции в Россию.

Также проверяется причастность мужчины к совершению преступлений на территории Украины и других государств.