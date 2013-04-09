Повышение цен на бензин улучшит качество отечественных дорог – эксперт

«Насколько я понимаю, когда у министра Козака спросили, что же нужно сделать, чтобы у нас были нормальные дороги, он как вариант объяснил, что для этого можно повысить акциз почти в 3 раза – только тогда хватит на дороги. Так что говорить об опасности повышения цен на бензин не стоит. Конкретные ставки и время их установления пока решается», – говорит эксперт.

Корольчук убежден, что Украина должна защищать свой внутренний нефтяной рынок, в том числе и повышением цен и акцизов.

«Речь идет о том, что государство будет рассматривать как вариант защиты собственного рынка повышение акцизов на импортное топливо, так как объемы составляют порядка 70% от общего количества. Потому что нужно восстанавливать производство отечественного бензина. Для этого у нас есть положительные сигналы. Тот же Одесский НПЗ уже запустился, а он может перерабатывать порядка 3 млн тонн нефти, из которых можно произвести 2 млн тонн горючего. А это фактически 20% от общего потребления украинцами горючего», – добавляет он.

Эксперт констатировал, что в Украине невысокие ставки акцизов на горючее. В то же время, по его словам, за все годы у украинцев выработался иммунитет к повышению цен на топливо.

«Мой товарищ недавно сказал, что еще лет 8 назад бензин был по 3 гривны, а я вспомнил времена по 1,50. Вспоминать дешевый бензин – дело неблагодарное. У украинцев за все годы выработался иммунитет к повышению цен на бензин. Тем более у нас компании проводят исследование так называемого «запаса прочности» потребителя. Так вот он говорит, что запас прочности у украинского потребителя на повышение цен на бензин составляет порядка 15 гривен, то есть полтора евро», – убежден специалист.

Корольчук добавляет, что в случае подорожания импортного бензина после роста ставок по акцизам, украинцы начнут чаще покупать отечественный бензин, который, по его словам, далеко не всегда плохого качества. Он также отмечает, что повышение акцизов направлено на сокращение объемов контрафактного бензина, который производится на подпольных мини-НПЗ, а также для уменьшения контрабанды заграничного топлива.

Напомним, что ранее Министерство инфраструктуры заявило, что на сегодня оптимизация акциза – это только предложение Мининфраструктуры и Укравтодора, вызванное необходимостью увеличения поступлений средств для улучшения качества дорог в Украине. Дорожники предлагают ввести поэтапное, по мере роста экономики, до 2018 года, увеличение ставок акцизного сбора на нефтепродукты до минимальных европейских размеров.