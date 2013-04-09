СБУ и ФСБ России вывели на чистую воду «высокотехнологичных» воров

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации ликвидировала международную преступную группировку, участники которой незаконно снимали средства со счетов отечественных и заграничных банковских учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, преступная группировка имела разветвленную сеть по всей Украине и России и насчитывала около 20 человек, 16 из которых является гражданами Украины. Злоумышленники, используя сеть Интернет и самостоятельно разработанное вредное программное обеспечение, похищали средства со счетов юридических лиц – клиентов украинских и российских банков. Полученную незаконным путем наличность правонарушители присваивали. Действуя по такой противоправной схеме, преступная группировка нанесла ущерб банкам Украины на сумму более 3 млн грн и финансовым учреждениям России – почти 8 млрд российских рублей.

В ходе спецоперации в разных регионах Украины и России все члены преступной группировки были задержаны. У них изъято высокотехнологичное компьютерное оборудование, с помощью которого злоумышленники вмешивались в работу финансовых учреждений.

Следователями СБУ информация внесена в ЕРДР, в отношении организатора начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.