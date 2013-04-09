Минэкономразвития будет стимулировать производство сельхозтехники

Сельскохозяйственная отрасль на сегодня – одна из сфер, которая производит продукцию, пользующуюся спросом. Более того, спрос на нее постоянно растет, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому этой положительной тенденцией необходимо воспользоваться для стимулирования развития других направлений реального сектора экономики.

Об этом заявил в ходе брифинга 9 апреля директор департамента стратегического планирования развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников.

По его словам, есть два пути развития этой прибыльной сферы: или развивать только сельхозпроизводство, при этом смежных отраслей не развивать и пользоваться продукцией (сельхозтехника, минеральные удобрения и другие составляющие, необходимые для успешного ведения аграрного производства), изготовленной за пределами Украины. Это – путь в никуда, потому что таким образом мы будем содействовать развитию национальных экономик других стран, к тому же попадая к ним в зависимость.

Второй путь, выбранный Минэкономразвития: за счет стабильно работающей отрасли – сельского хозяйства – стимулировать в собственном государстве развитие производства товаров смежных отраслей, для успешного дальнейшего развития АПК. В частности, речь идет и о производстве сельхозтехники.

«Минэкономразвития и Министерство аграрной политики и продовольствия ведут сейчас переговоры с рядом известных производителей сельхозтехники, чтобы они начинали в Украине или строить, или модернизировать уже существующие предприятия по производству данной техники. На первом этапе, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка, а на втором – чтобы обеспечить переход к поставкам с территории Украины на мировые рынки сельхозтехники, произведенной в Украине. Как свидетельствует опыт других государств, такая практика может быть успешной, если создать соответствующие условия для мировых производителей. Сегодня уже идут переговоры, но пока они не будут закончены, мы их комментировать не можем», – резюмировал Евгений Олейников.