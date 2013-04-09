В Украине увеличат производство комбайнов и тракторов

Такие планы можно реализовать при реализации 5 инвестиционных проектов в области сельхозмашиностроения с участием отечественных и ведущих мировых производителей.

Вместе с тем, государство совершенствует программы лизинга и способствует созданию машинно-тракторных станций, которые помогут мелко- и среднетоварным производителям приобрести технику и получать необходимый сервис.

Об этом сегодня во время совещания в Кабмине по поводу развития отечественного сельхозмашиностроения сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Чтобы добиться валового сбора зерна в 80 миллионов тонн, необходимо техническое переоснащение. Поэтому на сегодня для решения этой задачи нужно поддержать производство отечественного высокопроизводительного комбайна с привлечением ведущих иностранных компаний. Так, на сегодня мы отработали 5 инвестиционных проектов, которые позволят в 2017 году нарастить сбор высокопроизводительного комбайна до 2500, тракторов − до 12 800 единиц», − сообщил Николай Присяжнюк.

Также министр отметил, что сейчас в Украине уже разработан комбайн «Скиф», который на начальном этапе соответствует необходимым требованиям. Однако его нужно дорабатывать и сделать конкурентоспособным.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на обеспечение возможности приобретения таких комбайнов мелко- и среднетоварными производителями.

«Крупнотоварные производители уже технически переоснащены на высоком уровне. Чтобы удовлетворить потребности среднетоварного производителя и фермеров, необходимо усовершенствовать программы агролизинга, а также поддержать создание коммерческих МТС. Наша задача − убедить фермеров в выгодности участия в таких объединениях. И вместе с профильными организациями мы отрабатываем возможности создания таких передвижных МТС. На их базе будет предоставляться мультибрендовый сервис», − подчеркнул Николай Присяжнюк.