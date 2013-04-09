Азаров хочет пересадить фермеров на украинские тракторы

Из всех сельскохозяйственных машин, которые используют украинские аграрии, 80% являются импортными, хотя отечественные предприятия выпускают конкурентоспособную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на совещании в Кабинете министров.

«Наши предприятия уже сейчас выпускают конкурентоспособную продукцию, однако 80% всей техники, используемой на селе, - это техника импортного производства», - сказал премьер-министр.

По словам Н.Азарова, в Украине есть и конструкторские возможности, и производственные мощности, и квалифицированный персонал для развития сельхозмашиностроения.

По данным пресс-службы Секретариата Кабмина, в стране работает более 40 заводов, которые специализируются на производстве сельхозтехники и выпускают более 3,5 тыс. наименований машин. Однако для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.

В связи с этим правительство ставит задание до 2015 года удвоить долю сельхозтехники отечественного производства на внутреннем рынке, наладить на украинских мощностях крупносерийное производство наиболее сложных образцов техники, прежде всего, современных комбайнов и тракторов.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует выделять около 1 млрд долл. ежегодно на активизацию лизинга техники для сельскохозяйственных кооперативов.

В конце января текущего года Минагропрод определил перечень украинских производителей сельскохозяйственной техники, продукция которых в 2013 году будет реализовываться на условиях финансового лизинга через государственного оператора «Украгролизинг». Госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК «Украгролизинг» в 2013 году более 160 млн грн.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.