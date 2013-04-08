Азаров предлагает Раде утвердить отчет о госбюджете-2012

Об этом говорится в разработанном Кабмином проекте постановления Рады №2688, который был зарегистрирован в парламенте 2 апреля 2013 года.

"Утвердить отчет о выполнении закона "О госбюджете на 2012 год" по доходам в сумме 346,054 млрд гривен, по расходам - ​​395,681 млрд гривен, по объему возврата кредитов - 2,276 млрд гривен и по объему предоставления кредитов - 6,094 мдрд гривен с дефицитом в сумме 53,445 млрд гривен", - говорится в проекте поставления.

В пояснительной записке отмечено, что на фоне слабой конъюнктуры мировых товарных рынков и нестабильности на мировых финансовых рынках восстановление мировой экономики в течение 2012 года было неустойчивым.

Напомним, правительство утвердило два сценария прогнозных макропоказателей на 2013 год и заложил в проект госбюджета оптимистичный, предусматривающий рост ВВП на 3,4% при инфляции 4,8%.