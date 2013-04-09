После «Похорон колеса» в Тернополе взялись ремонтировать дороги

Начальник Службы автодорог Тернопольской области Николай Игната обещает, что дорожные службы Тернопольщины до 1 мая завершат ремонт автомобильных дорог на основных маршрутах области.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в этом он заверил главу облгосадминистрации Валентина Хоптяна во время сегодняшней встречи.

«На основных маршрутах уже работает 20-25 ремонтных бригад ежедневно, поскольку наступили благоприятные условия для проведения дорожных работ. Сегодня мы укладываем от 200 до 250 т асфальтобетона ежедневно. Планируем увеличить до 300-400 для того, чтобы до 1 мая завершить ремонт основных автомобильных дорог», – сказал Н.Игната.

В то же время В.Хоптян поставил задачу дорожникам проводить ремонты не только оперативно, но и качественно.

На этой неделе глава облгосадминистрации намерен ознакомиться с ходом дорожных работ в ряде районов области.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 6 апреля, члены разных организаций автомобилистов в знак протеста против неудовлетворительного состояния дорог в городе провели в Тернополе акцию «Похороны колеса».