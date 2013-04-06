В Тернополе недовольные водители устроили «похороны колеса»

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов мероприятия, таким образом они решили выразить протест против неудовлетворительного состояния дорог в городе.

Участие в акции приняли около 80 автомобилей. На заднем стекле у них были размещены наклейки с надписями «Налоги есть – дорог нет», «YAHOOею из наших дорог».

Сначала участники акции проехались колонной из массива Дружба до центрального Театрального майдана, откуда под траурную музыку принесли символические гробы к облавтодору, мэрии и облгосадминистрации. Под стенами каждого из этих учреждений они оставили гробы – черный поддон с порезанным об острые края ям колесом и согнутым диском, с венком захоронения и цветами. При этом каждый раз зачитывали свои обращения с требованиями начать ремонт дорог и проводить его качественно, а не таким образом, чтобы каждую весну дороги опять укрывали многочисленные ямы.

«Из-за плохого состояния дорог все водители несут значительные расходы на ремонт. Дорожники и власти из экранов телевизоров рассказывают, как они стараются для наших дорог, но в городе и за его пределами ездить невозможно. Эта акция является предупредительной», – отметил во время выступления представитель организации автомобилистов «Смотра-Тернополь» Виталий Динда.

Участники акции также требуют у облавтодора отчитаться о поступлении средств и их использования за последние два года.

Заместитель начальника облавтодора Петр Вильчинский, который вышел к участникам процессии, заверил, что ремонт дорог начнется уже вскоре.

«Сейчас нам мешают погодные условия. Если мы будем асфальтировать в дождь и когда все в болоте, то вы это снимете и покажете на всю Украину. Если не асфальтируем, то вы устроили акцию и все равно покажете. Мы же теперь просто заложники ситуации», – отметил П.Вильчинский.

Акцию с похоронами колеса в Тернополе устроили несколько организаций автомобилистов.