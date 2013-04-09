Новоиспеченный олигарх Курченко будет готовить Харьков к Евробаскету-2015

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета.

Согласно сообщению, о своем желании инвестировать в подготовку Харькова к Евробаскету-2015 С.Курченко сообщил Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу и председателю Харьковской облгосадминистрации Михаилу Добкину в субботу, 6 апреля, во время футбольного матча «Металлист» - «Волынь».

По инициативе С.Курченко состоялись переговоры с руководством области и города. Во время обсуждения этого вопроса были определены первоочередные цели в подготовке Харькова к Евробаскету-2015.

В свою очередь Г.Кернес приветствовал желание владельца «Металлиста» активно участвовать не только в спортивной жизни города, но и в развитии инфраструктуры Харькова. Мэр выразил уверенность, что Харьков при поддержке С.Курченко сможет эффективнее решить целый пакет вопросов, которые стоят перед городом в рамках подготовки к Евробаскету-2015.

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Городской председатель отметил, что Харьков будет готов к проведению первенства своевременно и на самом высоком уровне.

Кроме этого, во время переговоров с руководством города и области С.Курченко заявил о своем намерении построить несколько футбольных полей для развития и популяризации детского футбола.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В марте Кабинет министров определил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Деньги, в частности, выделят на проектирование и реконструкцию здания Дворца спорта в Киеве, универсально-зрелищного спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске, а также на проектирование и строительство тренировочных баз в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Харьковской областях.

Планируется, что на строительство 6 спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове для проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу частные инвесторы потратят около 4,3 млрд грн.

Государственное финансирование подготовки чемпионата будет составлять 7,057 млрд грн.