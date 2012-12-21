Ярославский: Когда на стадионе паслись козы - Кернесу он был не нужен

Об этом он заявил в интервью изданию Forbes.

“Все договоренности нарушены. Во время реконструкции мне обещали много чего, заключили договор, и я инвестировал деньги”, - сказал А.Ярославский.

В то же время, по его словам, какие именно положения нарушены – этим должны заниматься юристы. “Но скажите мне, будет ли частный инвестор вкладывать деньги там, где его просто грабят? Я не удивлюсь, если завтра у меня будут пытаться забрать аэропорт или гостиницу”, - сказал он.

А.Ярославский заверил, что в дальнейшем постарается как можно меньше инвестировать. “В Харькове я деньги вкладывать точно не буду, а там - жизнь покажет. Когда стадион стоял в развалинах, когда по нему плавали утки и ходили коровы и козы, Кернесу он был не нужен. А когда стадион превратился в цветущий сад – он сразу понадобился городским властям”, - сказал бизнесмен.

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Он подтвердил, что между ним и мэром Харькова Геннадием Кернесом есть личные конфликты. “Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь белого дня”, - отметил он. При этом А.Ярославский заверил, что не собирается покидать Украину. “Такого подарка я никому не сделаю”, - добавил он.

А.Ярославский напомнил, что вложил в реконструкцию стадиона «Металлист» 30 млн долл. и еще 50 млн долл. профинансировало правительство из госбюджета. “Если бы мне вернули 30 млн долл., которые я вложил, я бы с удовольствием добавил еще 70-80 млн долл. и построил новый, исключительно футбольный стадион... Но, в то же время, где гарантия, что если я построю новый «сорокатысячник», завтра его не попытаются забрать местные власти?”, - добавил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря с. г. депутаты Харьковского горсовета обратились к председателю Харьковского облсовета Сергею Чернову с просьбой передать в коммунальную собственность Харькова областной спортивный комплекс «Металлист». В обращении указано, что в 2007 г. горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом стадиона. Тогда же объект начали реконструировать к Евро-2012. Харьковский городской голова Г.Кернес считает, такое решение не повлияет на возможность футбольного клуба «Металлист» играть на стадионе.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн дол. В 2011 г. Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.