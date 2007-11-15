Послушать синоптиков, так завтра лучше из дома не выходить

Завтра, 16 ноября, на территории Украины ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеоцентре, в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, ночью и утром сильные осадки; температура на протяжении суток будет от 2° мороза до 3° тепла.

В южной части и в восточных областях дожди, ночью в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла, в Крыму до 15°.

В западных областях небольшой снег и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем около 0° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза).

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на юге местами 25 м/с. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

17-18 ноября сохранится переменная облачность. 17 ноября ночью в восточной и южной частях осадки в виде мокрого снега и дождя, на протяжении 18 ноября на Левобережье небольшой снег, мокрый снег, на юге местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом в южной части на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 3-8° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 10-12° мороза, на крайнем юге, 17 ноября и на востоке 0-5° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и на Закарпатье 2-7° тепла, в Крыму 6-11°. На дорогах гололедица.

19-20 ноября без осадков, только 20 ноября в восточных областях небольшой снег. Температура в южной части ночью 3-9° мороза, на юге Крыма около 0°, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 7-13° мороза, в Карпатах до 16°, днем 19 ноября 1-6° мороза, 20 ноября от 2° мороза до 3° тепла.

Завтра в Киеве и области мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, ночью и утром сильные осадки. На дорогах гололедица. Температура на протяжении суток в Киеве около 0°, по области от 2° мороза до 3° тепла.

17-18 ноября в столице и области переменная облачность. Без существенных осадков, только ночью 18 ноября местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

19-20 ноября в Киеве и области без осадков. Температура ночью 7-12° мороза, днем 19 ноября 1-6° мороза, 20 ноября от 2° мороза до 3° тепла.