Черновецкий обделил Дарницу туалетами

В Киеве установят свыше 160 нестационарных общественных туалетов.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Киевского городского совета сегодня на сессии утвердили схему размещения в столице нестационарных общественных туалетов. Согласно документу, в Киеве предусматривается установить 115 туалетных модулей и 49 туалетных контейнеров.

Решение принято с целью обеспечения экологической безопасности, поддержки на надлежащем уровне санитарно-эпидемиологических норм и стабильного и качественного функционирования общественных туалетов для обеспечения нужд жителей и гостей столицы.

Депутаты поручили Киевской городской государственной администрации провести конкурс на право установления и обслуживания общественных туалетов модульного типа в соответствии с утвержденной схемой.

Как отмечается в решении, финансирование установки туалетов будет осуществляться за счет средств городского бюджета, а также инвестиционных средств.

Согласно утвержденной схеме, в Голосеевском районе предусматривается установить 21 нестационарный туалет, в Деснянском - 26, в Днепровском – 13, в Дарницком – 8, в Оболонском – 13, в Печерском – 15, в Подольском – 15, в Святошинском – 16, в Соломенском – 13, в Шевченковском – 24.

Следует отметить, что туалетные контейнеры, которые предусмотрены установить по всему городу, рассчитаны на одновременное обслуживание 294 человека, а туалетные модули – 230 человек.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, на сегодняшний день в Киеве расположено 202 общественных туалета, 182 из которых являются функционирующими. 20 единиц не работают по техническим причинам и находятся на ремонте.

В связи с огромными темпами застройки города и проведением в 2012 году финала Евро-2012 существующих туалетов недостаточно.

Схема размещения общественных туалетов с применением туалетных модулей, утвержденная сегодня Киевсоветом, будет способствовать разработке схемы размещения стационарных общественных туалетов, разработке и утверждению программы строительства общественных туалетов на период 2008-2010 годов.