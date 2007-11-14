Янукович пришел на праздник и посоветовал готовиться к трудностям

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что Украину ожидают определенные трудности на рынке продукции животноводства в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на торжественном заседании в Киеве по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Руководитель правительства отметил, что, по оценкам экспертов, Украина имеет шансы успешно адаптироваться на мировом рынке зерна, масличных и технических культур.

«Но, что касается продукции животноводства, которой много производится в крестьянских хозяйствах, то здесь мы должны быть готовы к определенным трудностям», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, такие трудности могут возникнуть в связи с тем, что производится много несертифицированной продукции, которая сбывается по неофициальным каналам.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Украина имеет достаточно большие возможности для того, чтобы выходить на мировой рынок. «Для этого нужны современные технологии, лучшие сорта, и здесь серьезные надежды на нашу аграрную науку», - сказал он.