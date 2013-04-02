Миндоходов сократит количество проверок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Клименко заявил во время брифинга в Кабинете министров.

«По результатам первого квартала плановые проверки сократились на 24%. Я подписал план-график на 2 квартал и тенденция сохраняется», - сказал А.Клименко.

Он обратил внимание, что при сокращении проверок поступления в бюджет растут. «Мы сегодня видим, что рост поступлений в сравнении с 1 кварталом 2012 года – на 8%, а если взять динамику марта, то этот рост в целом составил 117%», - подчеркнул министр.

По его словам, причины такого роста в оптимизации администрирования налогов – в том числе по акцизному налогу, налогообложению ценных бумаг, введении рискориентированной системы оценки деятельности предприятий.

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Как сообщал УНИАН, план-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в 1 квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с 1 кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства - юридических лиц с 2,1 тыс. В 2012 году Госналогслужба ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере - внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.