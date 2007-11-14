Кабмин отменил именные железнодорожные билеты

Кабинет министров Украины принял сегодня постановление “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом”, которым отменены именные железнодорожные билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно постановлению, оформление проездных документов, кроме тех, которые дают право на льготы и бесплатный проезд, производится без подачи паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

В проездном документе на проезд в поезде пригородного сообщения фамилия пассажира также не указывается.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября профильный правительственный комитет поддержал проект постановления Кабмина, которым отменяются именные железнодорожные билеты (кроме льготных и бесплатных) и предусматривается восстановление поврежденных (склеенных, подмоченных, обгоревших или разорванных) проездных документов при наличии достаточной информации на билете для его восстановления. Т.е. оформление полных и детских проездных документов на все категории пассажирских поездов проводится без предъявления документов, удостоверяющих личность, и без указания фамилии и инициалов человека, для которого приобретен проездной документ. При этом оформление льготных и бесплатных билетов предлагается остается без изменений, а именно, с указанием фамилии и инициалов пассажира. В пригородных билетах фамилия и инициалы по-прежнему не указываются.

Министерству транспорта и связи постановлением поручено утвердить меры по повышению персональной ответственности должностных лиц за соблюдением на железных дорогах порядка организации продажи билетов и предотвращением спекуляций билетами после отмены именных проездных документов.