В Керченском проливе запретили ловить рыбу

11:24, 14 ноября 2007
Общество
663 0

Постановление передано во все службы

Сотрудники МЧС убирают мазут с морского побережья в районе косы Тузла. Крым, 13 ноябряВ районе затопления судов в Керченском проливе в настоящее время запрещен вылов рыбы и водопользование.

Такой запрет вынесла Крымская бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), передает корреспондент УНИАН.

Запрет наложен по постановлению Главного государственного санитарного врача Крымского бассейна Сергея ЛЕПИКА. Данное постановление передано во все оперативные службы, сообщили в Крымской бассейновой СЭС.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказались около 1,3 тысячи тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы (по предварительным данным главы, емкости с серой закрыты крышками).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter