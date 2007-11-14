В Керченском проливе запретили ловить рыбу

В районе затопления судов в Керченском проливе в настоящее время запрещен вылов рыбы и водопользование.

Такой запрет вынесла Крымская бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), передает корреспондент УНИАН.

Запрет наложен по постановлению Главного государственного санитарного врача Крымского бассейна Сергея ЛЕПИКА. Данное постановление передано во все оперативные службы, сообщили в Крымской бассейновой СЭС.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе пострадали больше десятка судов, в результате в море оказались около 1,3 тысячи тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы (по предварительным данным главы, емкости с серой закрыты крышками).