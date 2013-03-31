Охотник, застреливший беременную самку лося, заплатит 40 тысяч штрафа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Первомайского района Руслана Скуратовича.

По его данным, в начале декабря 2012 года группа охотников в соответствии с лицензией охотилась на кабана на территории охотничьих угодий района.

Во время охоты один из охотников в нарушение требований законодательства застрелил самку лося. Как выяснилось, у животного должны были появиться еще двое детенышей.

В конце марта Первомайска межрайонная прокуратура подала иск в суд о возмещении 40 тыс грн убытков, нанесенных государству незаконной охотой.