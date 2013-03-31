Охотник, застреливший беременную самку лося, заплатит 40 тысяч штрафа
22:52, 31 марта 2013Общество
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В Первомайском районе Харьковской области охотник, который без лицензии на охоте застрелил беременную самку лося, заплатит штраф в сумме 40 тыс грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Первомайского района Руслана Скуратовича.
По его данным, в начале декабря 2012 года группа охотников в соответствии с лицензией охотилась на кабана на территории охотничьих угодий района.
Во время охоты один из охотников в нарушение требований законодательства застрелил самку лося. Как выяснилось, у животного должны были появиться еще двое детенышей.
В конце марта Первомайска межрайонная прокуратура подала иск в суд о возмещении 40 тыс грн убытков, нанесенных государству незаконной охотой.
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