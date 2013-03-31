Завтра в Украине - дожди, в Киеве - до 12° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидромецтенре, в западных областях Украины ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, в горах с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 ° тепла, в Карпатах около 0 °.

На остальной территории небольшие дожди (в южной части ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы). Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 14-19 °, в северных областях 9-14 °, в Крыму ночью 7-12 °, днем 17-22 °.

Ночью и утром в южной части, центральных и северных областях местами туман.

На дорогах западной части и северных областей местами гололедица.

Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м / с, на юге и в Карпатах, а днем и на востоке страны отдельные порывы 15-20 м / с.

В Киеве и области в понедельник - облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура по области ночью 3-8 ° тепла, днем 10-15 °, в Киеве ночью 4-6 ° тепла, днем 10-12 °.