Продажи мобильных телефонов в Украине существенно снизились

В третьем квартале 2007 года на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 2,64 млн. сотовых телефонов на сумму 0,507 млрд. долларов в розничных ценах.

Такая оценка рынка розничных продаж сотовых телефонов содержится в аналитическом отчете компании «Евросеть» (Россия) «Анализ рынков услуг сотовой связи Украины в третьем квартале 2007 года», результатами которого располагает агентство УНИАН.

По оценке экспертов компании, объем продаж сотовых телефонов, по сравнению с третьим кварталом 2006 года, снизился на 11,7% (по количеству проданных телефонов), а выручка от розничных продаж сотовых телефонов снизилась на 5%.

В третьем квартале 2007 года, по оценке «Евросети», 1,85 млн. телефонов было куплено на замену (т.н. реплейсмент), доля реплейсмента в суммарных продажах сотовых телефонов в Украине в 2007 году составит, по прогнозу компании «Евросеть», 70%.

Средняя цена сотового телефона, проданного в розницу в третьем квартале 2007 года, составила 192 доллара, что на 5% больше средней стоимости телефона, проданного во втором квартале 2007 года, и на 8% выше средней стоимости телефона, проданного в третьем квартале 2006 года.

По оценке компании «Евросеть», всего за все время существования сотовой связи в Украине на конец третьего квартала 2007 года в розничных сетях ритейлеров Украины было продано 38,68 млн. сотовых телефонов.

Справка УНИАН. Компания "Евросеть" является одним из лидеров на рынке продаж мобильных терминалов. На конец июня 2007 года суммарное количество салонов компании «Евросеть» в 11 странах СНГ и Балтии составило 4 883, в Украине работало около 500 салонов.