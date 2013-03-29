В Виннице создали муниципальную полицию
В Виннице создано коммунальное предприятие Винницкого городского совета «Муниципальная полиция».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 42 из 43 депутатов, присутствующих на очередной сессии городского совета 29 марта.
Согласно Уставу, предприятие принадлежит к коммунальной собственности территориальной громады г. Винница. Владельцем «Муниципальной полиции» является горсовет, органом уполномоченным управлять полицией является Департамент коммунального хозяйства горсовета.
Целью деятельности муниципальной полиции является защита имущества, обеспечение прав и законных интересов субъектов хозяйствования и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
Вновь созданное КП также будет обеспечивать государственный контроль за осуществлением мер по охране имущества и физических лиц; развитие и совершенствование форм предоставления услуг по охране собственности граждан, а также обеспечивать в пределах определенных законодательством прав членов территориальной громады в сфере благоустройства города, защиту прав потребителей, предупреждение и предотвращение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
Уставный капитал предприятия установлен в размере 1,3 млн. грн.
По словам мэра Винницы Владимира Гройсмана, создание этого КП это попытка создать «муниципальную полицию» на примере европейских городов, которая будет отвечать и за санитарное состояние города, противодействовать неправильной парковке автомобилей, отслеживать стихийную торговлю, а в перспективе, возможно, - и совместное патрулирование города органами внутренних дел с задействованием работников муниципальной полиции. «Мы хотим сделать пилотный проект и отработать его, потому что закона пока нет. Но в Верховной Раде есть много мыслей по созданию «муниципальной полиции». То есть мы сейчас проработаем этот вопрос, а дальше, когда будет принят закон о «Муниципальной полиции», а он однозначно будет принят, мы уже будем подготовлены к работе в этой системе», - объяснил В. Гройсман.