В Виннице создали муниципальную полицию

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 42 из 43 депутатов, присутствующих на очередной сессии городского совета 29 марта.

Согласно Уставу, предприятие принадлежит к коммунальной собственности территориальной громады г. Винница. Владельцем «Муниципальной полиции» является горсовет, органом уполномоченным управлять полицией является Департамент коммунального хозяйства горсовета.

Целью деятельности муниципальной полиции является защита имущества, обеспечение прав и законных интересов субъектов хозяйствования и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.

Вновь созданное КП также будет обеспечивать государственный контроль за осуществлением мер по охране имущества и физических лиц; развитие и совершенствование форм предоставления услуг по охране собственности граждан, а также обеспечивать в пределах определенных законодательством прав членов территориальной громады в сфере благоустройства города, защиту прав потребителей, предупреждение и предотвращение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Уставный капитал предприятия установлен в размере 1,3 млн. грн.

По словам мэра Винницы Владимира Гройсмана, создание этого КП это попытка создать «муниципальную полицию» на примере европейских городов, которая будет отвечать и за санитарное состояние города, противодействовать неправильной парковке автомобилей, отслеживать стихийную торговлю, а в перспективе, возможно, - и совместное патрулирование города органами внутренних дел с задействованием работников муниципальной полиции. «Мы хотим сделать пилотный проект и отработать его, потому что закона пока нет. Но в Верховной Раде есть много мыслей по созданию «муниципальной полиции». То есть мы сейчас проработаем этот вопрос, а дальше, когда будет принят закон о «Муниципальной полиции», а он однозначно будет принят, мы уже будем подготовлены к работе в этой системе», - объяснил В. Гройсман.