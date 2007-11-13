В Иерусалиме Ющенко встретился с представителями фонда ребе Нахмана

23:06, 13 ноября 2007
Общество
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Президенту вручили "Кубок благословения"

Президент Украины Виктор Ющенко обращается к журналистам, 5 февраля В Иерусалиме Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с представителями Международного благотворительного фонда имени ребе Нахмана из Брацлава.

Как сообщает пресс-служба Президента, представители Фонда вручили главе украинского государства Кубок благословения за вклад в развитие отношений между Украиной и Израилем и поддержку паломников-хасидов, посещающих могилу цадика Нахмана в Умани. Представители Фонда выразили В.ЮЩЕНКО глубокое уважение к его дипломатической деятельности на международной арене.

Рабби Нахман Брацлавский (1772 - 1810) — один из духовных вождей хасидизма на Украине, основатель его брацлавского течения; писатель - автор нескольких эзотерических сочинений и мистико-символических рассказов - притч, создающих волшебный мир, где мечтателей, увлеченных жаждой спасения и бесконечным стремлением к чистоте и чуду.

 

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