В Иерусалиме Ющенко встретился с представителями фонда ребе Нахмана

В Иерусалиме Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с представителями Международного благотворительного фонда имени ребе Нахмана из Брацлава.

Как сообщает пресс-служба Президента, представители Фонда вручили главе украинского государства Кубок благословения за вклад в развитие отношений между Украиной и Израилем и поддержку паломников-хасидов, посещающих могилу цадика Нахмана в Умани. Представители Фонда выразили В.ЮЩЕНКО глубокое уважение к его дипломатической деятельности на международной арене.

Рабби Нахман Брацлавский (1772 - 1810) — один из духовных вождей хасидизма на Украине, основатель его брацлавского течения; писатель - автор нескольких эзотерических сочинений и мистико-символических рассказов - притч, создающих волшебный мир, где мечтателей, увлеченных жаждой спасения и бесконечным стремлением к чистоте и чуду.