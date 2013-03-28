Эксперты положительно оценили 100 дней нового Кабмина

Такое мнение выразил экс-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

«Смена правительства всегда несет определенные изменения в его работу, так как приходят новые люди со своим виденьем развития. Если в целом оценить первые 100 дней работы правительства, то я бы отметил экономический блок. Он мне и ближе, и его работу ощущают более всего», – отметил экс-министр.

«Последние выступления перед журналистами министров, отвечающих за экономический блок, а также их доклады, с которыми я ознакомился, показали, что они несут правильные верные посылы для работы того же бизнеса, урегулирования вопросов налогового законодательства. Они знают финансы, экономику, грубо говоря, матчасть», – убежден Анатолий Близнюк

По его словам, экономический эффект от работы нынешнего Кабмина население может почувствовать после начала реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 года.

«Эта программа должна дать новые дыхание экономике, и в свете программ по импортозамещению, кредитованию экономики, энергоэффективности. Определенные результаты мы уже видим по тому же сокращению использования импортных энергоносителей. Положительные сигналы получил бизнес, население в виде снижения налоговой нагрузки», – добавил политик.

Председатель правления Института украинской политики, политолог Кость Бондаренко отмечает работу экономического блока правительства, однако считает, что он не полностью реализовал свой потенциал из-за заблокированного парламента.

«Ясно, что для работы правительства необходимо определенное количество нормативных актов. Однако как действовать, когда парламент парализован, и все инициативы блокируются? Приведение в порядок работы Верховной Рады одновременно положительно скажется и на работе правительства», – считает политолог.

Напомним, что новый состав правительства был сформирован 24 декабря 2012 года.