За титул «Королевы Мира» будет состязаться 17-летняя киевлянка (фото)

Бороться за титул «Королева Мира-2007» будет 17-летняя киевлянка Мария Черкунова, обладательница титула «1-й вице-Королевы Мира -Украины». Победительница украинского конкурса луганчанка Яна Маловская не может ехать на международный финал, поскольку ей необходимо выполнять контрактные обязательства, связанные с работой моделью в зарубежном агентстве. В результате Мария Черкунова станет самой юной представительницей страны на международных конкурсах красоты первого уровня.

Мария - первокурсница Киевского университета «Восточный мир». Она изучает японский, свободно говорит на корейском и английском языках. За полтора года модельной работы участвовала в десятках показов известных дизайнеров.

Сама Мария считает такой поворот судьбы подарком.

- Я мечтала о поездке на такой конкурс, но когда стала второй, успокоилась - и вдруг такой поворот, - призналась девушка. - Сейчас буду серьезно заниматься собой, чтобы выдержать состязание, прежде всего физически.

Конкурс «Королева Мира» входит в пятерку самых престижных конкурсов наряду с «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс Интернэшнл». Начиная с 1988 года он проводился в Германии, Австрии, России и других странах. «Королева Мира» - первый и единственный конкурс, финал которого в 2000 году прошел в небе на борту летящего «Боинга».

Международный финал «Королева Мира-2007» стартует 1 декабря во Франкфурте-на-Майне. Победительниц объявят 15 декабря в городке Ишгль (Австрия, Тироль).

Комсомольская правда в Украине