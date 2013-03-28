В Ялте ночью горел бывший кинотеатр «Сатурн»

Сегодня в 3.10 в Ялте на крыше двухэтажного здания бывшего кинотеатра «Сатурн» возник пожар.

В 4.50 пожарно-спасательными подразделами пожар был локализован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Крыму.

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