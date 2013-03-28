В Ялте ночью горел бывший кинотеатр «Сатурн»
08:32, 28 марта 2013Общество
1681
Сегодня в 3.10 в Ялте на крыше двухэтажного здания бывшего кинотеатра «Сатурн» возник пожар.
Причина пожара устанавливается / Фото: kianews.com.ua
В 4.50 пожарно-спасательными подразделами пожар был локализован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter