На Кипре готовятся к открытию банков

Сегодня банки Кипра распахнут свои двери для клиентов. Центробанк страны уже пополнил свои запасы наличности, а киприоты нацелились на штурм отделений, сообщают Вести.ру.

Тем временем в Греции филиалы трёх кипрских банков — Bank of Cyprus, Laiki и Greek Bank — открылись ещё накануне. Тысячи людей пришли в отделения, чтобы узнать о судьбе своих вкладов. Правда, массового снятия денег не наблюдалось. Греческие вкладчики чувствуют себя намного более спокойно, чем владельцы кипрских депозитов. Во-первых, эти дочерние структуры на днях выкупил стабильный греческий банк Pireus. Во-вторых, на депозиты, которые были открыты в греческих филиалах, меры, согласованные для Кипра, не распространяются. Сейчас на счетах в греческих отделених кипрских банков лежит 15 миллиардов евро. Это 10% от общего объёма депозитов в Греции.

На самом Кипре ждать спокойствия от вкладчиков не стоит. Но даже при всём желании снять много денег им не удастся. Власти острова на ближайшие 7 дней ввели жесткие ограничения по движению капитала. Например, сумма денежных переводов за границу не должна превышать пяти тысяч евро в месяц. Туристы, которые захотят покинуть остров, смогут вывезти не более 3 тысяч. Также запрещается обналичивать чеки. Ограничения распространяются на все банковские счета, независимо от валюты.