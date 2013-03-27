Более двадцати крымчан получили от Могилева решения о выделении земли

Анатолий Могилев подчеркнул, что проблема выделения земельных участков в Крыму не решалась десятилетиями и является одной из самых острых и социально значимых. Поэтому крымская власть уделяет особое внимание — системному и поэтапному решению земельных вопросов, сообщает пресс-служба Совета Министров АРК.

Глава Совета министров заявил, что помимо выделения земли, необходимо развивать инженерную инфраструктуру на данных территориях, подводить коммуникации, строить дороги: «Должен быть газ, вода, освещение, канализация, дороги и так далее. Необходимо под все участки, которые мы выделяем, проводить инфраструктуру».

В свою очередь участники так называемой поляны протеста в районе массива «Петровские высоты» поблагодарили главу Совета министров за помощь в решении многолетней проблемы. «Мы очень признательны вам, мы считаем, что именно благодаря нынешнему правительству эта проблема нашла свое решение», — заявил Тарас Гнатко.

Сервер Эмурлаев добавил, что люди долго ждали этого события: «Мы очень долго ждали и все-таки наша мечта сбылась. У нас будет земля для нас и наших детей».

В этот же день на центральной площади Симферополя были вручены решения Симферопольского горсовета о выделении земельных участков в районе массива «Петровские высоты» еще 89 участникам «полян протеста».

Напомним, на массиве «Петровские высоты» ориентировочное количество участков акции составляет более 1 тысячи человек.

По поручению земельной комиссии Совета министров Крыма Рескомитет АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан создал рабочую группу по формированию и согласованию списков массива «Петровские высоты». По результатам работы группы, дано поручение предоставить в Рескомзем списки всех претендентов. Указанные списки проверены в Центре Государственного земельного кадастра.

Симферопольский горсовет планирует выделить 829 и 279 земельных участков на этом массиве.

По состоянию на 1 марта этого года решениями Симферопольского горсовета № 532 от 25.10.2012, №585 от 27.12.2012 и от 26.02.2013 дано разрешение 331 гражданину на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов в районе массива.