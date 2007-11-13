В Луганской колонии №60 твердят, что заключенные себя не калечили

Руководство исправительной колонии №60 Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, расположенной в селе Лозовское Словяносербского района Луганской области, опровергает информацию о том, что 30 осужденных этого учреждения в субботу в знак протеста причинили себе увечье.

В то же время, руководство колонии подтверждает, что в учреждении работает сразу три комиссии: секретариата уполномоченного ВР по правам человека, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Луганской области и следственная группа прокуратуры Луганской области.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 10 ноября, в колонии трое осужденных к пожизненному заключению около 4.30 утра взломали решетку вентиляционного отверстия, вышли из камеры и нанесли телесные повреждения дежурному смены. К беглецам было применено оружие - один из них был смертельно ранен.

По данным представителей Винницкой и Харьковской правозащитных организаций, почти 30 заключенных в Луганской колонии №60 в знак протеста против насилия совершили акты самоувечья.