Движение от границы Украины до Ростова и Таганрога заблокировала непогода

Движение от границы Украины по трассе М23 в сторону Ростова и Таганрога закрыто для общественного транспорта из-за метели.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном дорожном агентстве.

«С 11.30 на участке км 5+670 – км 119+000 а/д М-23 Ростов – Таганрог – граница с Украиной запрещено движение общественного транспорта. Причина: сильный снегопад, метель, гололед, ограниченная видимость», - говорится в сообщении.

В тоже время движение по маршруту «Москва – Харьков» обеспечено. На трассе работает 150 единиц техники.

Сообщается, что в связи с приближением к Центральному региону России средиземноморского циклона с мокрым снегом и ураганным ветром, способствующим образованию гололедицы и образованию снежных накатов на автомобильных дорогах, на федеральных трассах организована работа мобильных групп и передвижных бригад, основной задачей которых является предотвращение возможных заторовых ситуаций на дорогах. Все дорожные службы и средства по ликвидации кризисных ситуаций приведены в повышенную готовность.