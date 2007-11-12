Синоптики дают неутешительный прогноз на 13 ноября

13 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами снег, мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки; кое-где налипание мокрого снега; порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму до 8° тепла. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. 14 ноября без существенных осадков, только в западных и восточных областях пройдет небольшой снег, в Крыму и Приазовье небольшой мокрый снег, днем с дождем. 15 ноября ночью в южной части, днем в Украине снег, мокрый снег, на юге с дождем, в южных, восточных областях и в Крыму местами сильные осадки, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 15 ноября в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° морозу, на севере Левобережья и в Карпатах 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части 14 ноября ночью 2-7° мороза (в Крыму около 0°), днем 4-9° тепла, 15 ноября ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла.

16 ноября в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки; температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 4-10° тепла; в Крыму ночью 5-10°, днем 8-13° тепла. На остальной территории ночью небольшой снег, днем (в северных областях и ночью) без существенных осадков; температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

17 ноября в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° мороза, на юге 1-7° мороза; днем от 3° мороза жо 3° тепла, на юге и востоке до 6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

18-22 ноября временами пройдет снег, мокрый снег и дождь, лишь ночью 18 ноября в Украине, кроме южного запада, преимущественно без осадков. Температура 18 ноября существенно не изменится, в дальнейшем постепенное повышение температуры ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 2-8° тепла, на юге до 9-13°.

В г. Киеве и области 13 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° морозу, днем 0-2° тепла, по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

14-15 ноября сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только днем 15 ноября пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

16-17 ноября - без существенных осадков. Температура ночью 16 ноября 3-8° мороза, 17 ноября 5-10° морозу, днем от 3° мороза до 3° тепла.